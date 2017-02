Berlin. Die Notfallversorgung von Patienten muss zwischen den Bereitschaftsdiensten niedergelassener Ärzte und den Notfallambulanzen von Kliniken besser abgestimmt werden. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), fordert für Patienten im Notfall, "dass es nur immer eine Anlaufstelle gibt, nicht zwei parallele Strukturen".

Er müsse eine zentrale Nummer wählen können, die ihn entweder in die ambulante Versorgung eines niedergelassenen Arztes verweise oder in die Notfallaufnahme eines Krankenhauses.Gassen sagte: "Ein Notdienst, der abgestimmt zwischen Krankenhäusern und Niedergelassenen besteht, ist wichtig und richtig und anders wird es auch nicht gehen."Die zentrale Nummer sieht Gassen in der Bereitschaftsdienstnummer 116 117 der niedergelassenen Ärzte. Er räumte aber ein, dass diese Nummer noch zu wenig bekannt ist und forderte: "Wir müssen die 116 117 populärer machen." Der KBV-Chef erläuterte, diese sei für den Bereitschaftsdienst gedacht und die 112 für den Notfall, etwa bei schweren Unfällen, bei Verdacht auf Hirnschlag oder Herzinfarkt.