Der Auftritt Barack Obamas war der Höhepunkt im Programm des evangelischen Kirchentags in Berlin. Frenetisch wurde der Ex-US-Präsident empfangen und witzelte mit Merkel. Doch im Gespräch der beiden ging es vor allem um ernste Themen.

Wir müssen glauben, dass wir die Welt verändern können, dass wir unter einem gütigen Gott leben. Barack Obama, ehemaliger US-Präsident

Berlin. Eine Gruppe Amerikaner sicherte sich am Donnerstag schon um 6.30 Uhr einen vorderen Platz am Brandenburger Tor. Die Gruppe daneben mit dem Schild "We love you, Mr. President" hatte auch ein halbe Stunde später noch Glück mit einem Platz direkt hinter der Absperrung. Sie warten - noch sind es Stunden - auf den Auftritt des früheren US-Präsidenten Barack Obama beim evangelischen Kirchentag in Berlin.Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll er über die Gestaltung von Politik reden. Es fängt launig an: Obama kommt im typisch lässigen Gang auf die Bühne, winkt. "First of all: Guten Tag", ruft er der Menge entgegen. Merkel erinnert in ihrer Begrüßung an das 500. Reformationsjubiläum, in dessen Zeichen der Kirchentag in diesem Jahr steht, und an die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus wenige Jahrzehnte vor dem für 1517 überlieferten Thesenanschlag Martin Luthers. Das sei ja praktisch der Anfang der deutsch-amerikanischen Beziehungen, scherzt die Regierungschefin - ein gut gelaunter Start.Aber die Moderatoren hatten angekündigt, es den Spitzenpolitikern nicht einfach machen zu wollen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au stellen kritische Fragen. Es geht um Krieg, Flucht, Asyl, Abschiebung, Terroristen, Demokratiefeinde, Rüstung, zivile Opfer durch Drohnen - und die Erkenntnis bei Merkel und Obama, dass man auch in mächtigen Ämtern nie 100 Prozent von dem erreicht, was man als perfekt vor Augen hat. Beide werben für Verständnis für den Kompromiss. Der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm lässt bei Merkel vor allem beim Thema Abschiebung nicht nach. Warum es sein müsse, dass Menschen, die lange hier leben und sich integriert haben, trotzdem gehen müssen, will er von der Regierungschefin wissen. Die Antwort hat Merkel schon oft gegeben: Man müsse sich auf die konzentrieren, die Hilfe brauchen, sagt sie, und dass der Schlüssel in schnelleren Asylverfahren liege, damit die Ehrenamtlichen und die Antragsteller erst gar nicht so viel Arbeit investieren, die sich am Ende nutzlos anfühlt. Das Kirchentagspublikum buht.Obama ist es, der ihr den Rücken stärkt. Er spricht von begrenzten Ressourcen und davon, dass man als Staatschef auch eine Verantwortung gegenüber den Bürgern innerhalb der Grenzen hat. Weil er aber nachdenklich auch sagt, dass ein Kind jenseits der Grenze in den Augen Gottes genauso viel Barmherzigkeit verdient hat wie eines auf der eigenen Seite, erntet er für Applaus.Nicht zuletzt geht es beim Kirchentag um das Glaubensverständnis der beiden Politiker. Die evangelische Christin Merkel erklärt, ihr Glaube gebe Demut, an die Dinge heranzugehen, weil sie wisse, "ich mache auch Fehler". Obama, bisweilen auch als Prediger charakterisiert, spricht von einem Glauben, der dann stark ist, wenn er andere Glaubensrichtungen und Einstellungen respektieren kann. Und: "Wir müssen glauben, dass wir die Welt verändern können", ruft er den Menschen zu, "dass wir unter einem gütigen Gott leben." Vier Monate nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus erscheint der Ex-Präsident wieder als Verkünder der Zuversicht und Hoffnungsträger.

Berlin. (dpa) Die Berliner Polizei hat eine Bande von Drogenhändlern festgenommen, der auch mehrere gewaltbereite Islamisten angehörten. Bei dem Großeinsatz wurden am Mittwoch neun Männer gefasst. "Vier davon sind dem gewaltbereiten islamistischen Spektrum zuzuordnen", teilte die Polizei mit. Gegen drei lagen Haftbefehle wegen Rauschgifthandels vor. Bei den Durchsuchungen wurden Waffen, Drogen und elektronische Geräte wie Handys und Computer beschlagnahmt. Ein Restaurant und sechs Wohnobjekte in verschiedenen Stadtteilen wurden durchsucht, darunter mindestens eine Flüchtlingsunterkunft. Die Männer, zwischen 17 und 41 Jahren, stammen aus dem Irak und Syrien. Sie sollen mit Kokain, Haschisch und Ecstasy gehandelt haben.

Berlin. (dpa) Facebook sperrt nicht in allen Staaten, in denen die Holocaust-Leugnung illegal ist, entsprechende Inhalte. Wie das Netz am Mittwoch mitteilte, werden in acht Ländern - darunter Deutschland, Italien und Belgien - Einträge geblockt, die den Massenmord an Juden bestreiten oder verharmlosen. "Diese Regelung wird von uns kontinuierlich geprüft. Aktuell prüfen wir die juristische Situation für andere Länder", erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Die Leugnung oder Verharmlosung des Massenmords an Juden ist in mehr als zehn Ländern strafbar. Der britische "Guardian" hatte zuvor interne Unterlagen veröffentlicht, wonach nur in vier Ländern - in Deutschland, Frankreich, Israel und Österreich - entsprechende Inhalte gesperrt werden.