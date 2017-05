Saarbrücken. Gut sieben Wochen nach der Landtagswahl im Saarland haben am Dienstag in Saarbrücken die CDU-Landesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (links) und SPD-Vizechefin Anke Rehlinger den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Heute steht im Landtag die Wiederwahl von Kramp-Karrenbauer zur Ministerpräsidentin an. Dann wird auch das neue Kabinett vereidigt. Das Saarland wird seit 2012 von einem schwarz-roten Bündnis regiert. Bild: dpa