Während in der amerikanischen Hauptstadt Washington von Republikanern und Demokraten der Haushaltskompromiss am Wochenende festgezurrt wurde, war Donald Trump auf einer anderen Bühne, vor einem anderem Publikum. Der US-Präsident feiert sich und seine ersten 100 Tag im Amt in der Provinz - mit Wählern und Anhängern.

Selbstredend, dass dort nur vom Erfolg der noch jungen Regierung die Rede war. Das scheint typisch für Trump. Es wäre aber auch bei jedem anderen Präsidenten so. Wie immer bei solchen Auftritten gilt es, die Anhänger zu bestärken. Gelegenheit dazu bot sich für den amtierenden Präsidenten reichlich, dank des in Washington stattfindenden alljährlichen Galadinners der Hauptstadtpresse.Vor sechs Jahren war Trump bei eben jenem Festessen vom damaligen Präsidenten Barack Obama vorgeführt worden. Um so leichter dürfte es Trump nun gefallen sein, durch seinen Auftritt in Harrisburg den Menschen zu signalisieren: "Ich bin bei euch, nicht bei der euch verhassten Elite aus Medien und Politik in der Hauptstadt."Welcher Anhänger fragt angesichts der Beschwörung des gemeinsamen Feindbildes nach dem, was Trump bisher erreicht hat? Negative Folgen sind nach 100 Tagen ohnehin nicht zu spüren. Zumal der Haushaltskompromiss verhindert, dass es zum "Shutdown" der öffentlichen Verwaltung kommt, der vor allem die einfachen Leute treffen würde. Entscheidend ist die Bilanz am Ende: In mehr als 1300 Tagen, kommt es nicht darauf an, was bei Wall Street und den Reichen ankommt, sondern beim Wähler.___E-Mail an den Autor:alexander.pausch@oberpfalzmedien.de