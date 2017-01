Der neue amerikanische Präsident Donald Trump regiert, wie er Wahlkampf geführt hat. Der 70-Jährige polarisiert und polemisiert. Dabei legt Trump ein beachtliches Tempo vor. Die Strategie für seine ersten Tage im Weißen Haus ist offensichtlich: Versprechen an Wähler einlösen, den politischen Gegner verwirren sowie vom eigenen Handeln und von möglichen Fehlern ablenken.

Der von Trump erlassene Einreisestopp für Muslime aus Libyen, Sudan, Somalia, Irak, Iran, Jemen und Syrien erfüllt perfekt die Anforderungen dieser Strategie. Es spiegelt entschlossenes Handeln vor und bindet die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Ob es zielführend ist, gegen die Verfassung verstößt oder den Vereinigten Staaten langfristig schadet - für Trump ist das nicht entscheidend. Der neue Mann im Weißen Haus inszeniert sich als entschlossener Anführer.Das Gefährliche an Trumps Politik per Federstrich ist, dass es viele verführt, an einfache Antworten in der Politik zu glauben. Doch Parolen sind eben keine Lösungen.Nichts spricht dafür, dass der Einreisestopp in seiner diskriminierenden Form vor US-Gerichten Bestand haben kann. Dagegen zeigt eine personelle Entscheidung des US-Präsidenten vom Wochenende, dass sich seine Regierung in der Außen- und Sicherheitspolitik weit nach rechts Außen lehnen will.Trump berief seinen Chefstrategen Stephen Bannon auch in den Nationalen Sicherheitsrat, ein Schlüsselgremium. Da der Geheimdienstdirektor und der Generalstabschef unter Trump keine permanenten Mitglieder dieses Rates mehr sind, wird es dem Rassisten und Antisemiten Bannon im Gefolge mit dem neuen nationalen Sicherheitsberater, dem Ex-General Michael T. Flynn, leicht fallen, seine Agenda durchzusetzen.