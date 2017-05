Es ist der bisher einzige kleine Triumph, der Donald Trump auf seiner ersten Auslandsreise vergönnt ist: Die Nato kommt dem US-Präsidenten bei seinen Forderungen entgegen, auch wenn etwa der Beitritt zur Anti-IS-Allianz kaum mehr als eine Geste ist. Nato-Länder wie Belgien, Großbritannien, Frankreich oder auch Deutschland gehören längst dazu. Beim EU-Spitzenpersonal biss der Mann aus Washington indes auf Granit, Dissens fast bei allen Themen. Es dürfte beim Treffen mit Tusk und Juncker in Brüssel ähnlich frostig zugegangen sein wie bei Donald Trumps Besuch im Vatikan. Und so sind die Bilder vom Treffen des US-Präsidenten mit Papst Franziskus von großer Symbolkraft: ein gezwungen höflicher Gastgeber, der seine Abneigung für den überfordert wirkenden Gast nur schwer verbergen kann.

Die erste große Dienstreise des amerikanischen Präsidenten wird am Ende einen faden Beigeschmack hinterlassen, schon weil die Reihenfolge der Reiseziele und damit die Prioritätensetzung sauer aufstößt: Zu allererst stellt Trump in Saudi-Arabien Waffengeschäfte in den Mittelpunkt. Erst danach fabuliert er in Israel von einem Friedensplan für Nahost und findet den Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem "so fantastisch", wie er im Gästebuch verewigt.Wie ein grobschlächtiger Tourist war Trump unterwegs, und man darf ihm wünschen, dass er vielleicht trotzdem ein paar tiefgreifende und hilfreiche Erkenntnisse gewonnen hat. Denn daheim warten die Ermittlungen zu seiner Russland-Connection auf den 70-Jährigen. Verglichen damit wird ihm der Nato-Gipfel rückblickend wie ein Urlaub vorkommen.frank.stuedemann@oberpfalzmedien.de