Geschichte verklärt jeden Politiker: Die kleinen Affären werden vergessen, es bleiben die großen Taten. Wer weiß schon noch, dass Ferdinand Lassalle, Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie, den widerstrebenden Vater seiner Angebeteten zum Duell forderte? Der schickte seinen Traumschwiegersohn ins Rennen und der Führer der Arbeiterpartei starb bei dieser Adelsposse. Oder wer denkt bei Friedrich Ebert daran, dass der erste sozialdemokratische Präsident reaktionäres Militär gegen revolutionäre Arbeiter einsetzte? Willy Brandt: die Depression und die Frauen. Helmut Schmidt und der Nato-Doppelbeschluss.

Was bleibt, sind die großen Momente: Schmidts Hamburger Flut-Management, Brandts Ostpolitik. Ihre Politik und ihr Charisma bewegten die Bürger ihrer menschlichen Schwächen zum Trotz. Zu Recht ist die älteste Partei Deutschlands stolz darauf, die Arbeiter erst ins politische System Bismarcks integriert zu haben - die Mehrheit des damaligen Staatsvolkes. Legendärer Mut: Als einzige im Reichstag verbliebene Partei lehnt die SPD Hitlers Ermächtigungsgesetz ab. In den 1970ern wagt die sozialliberale Koalition mehr Demokratie und schafft die Versöhnung mit dem Osten.Was bleibt von Sigmar Gabriel? Es fällt einem wenig ein. Seine letzte Chance: etwas Glanz als Außenminister. Was bleibt von der Bayern-SPD? Ein Vorsitzender, der die traditionell schwachen Freistaatsozis durch vornehme Blässe Richtung zehn Prozent führt - und dem am Knastboden liegenden Regensburger Oberbürgermeister noch einen Tiefschlag versetzt.Was kann einmal von Martin Schulz trotz seiner Schwächen bleiben? Im besten Fall die Erinnerung an einen menschlichen Vorsitzenden, auf dessen Wort wieder Verlass war. Der trotz verheerender Umfragewerte Kurs hielt, um Nation und Europa zu versöhnen. Einer, der sich wie im Europa-Parlament entgegen aller Erwartungen parteiübergreifend Respekt verschafft - Überzeugungstäter statt Umfragejunkie.juergen.herda@oberpfalzmedien.de