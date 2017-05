Die sprichwörtliche Bürde des Amtes auf den Schultern wiegt schwer. Das ist Emmanuel Macron deutlich anzumerken. Weg ist die jugendliche Lockerheit, mit der er im Wahlkampf die Menschen für sich einnahm. Bei seiner Antrittsrede wirkt der jüngste Präsident der französischen Geschichte, als trüge er eine tonnenschwere Bleiweste.

In aufrechter Haltung und mit fast spirituellem Ernst zählt der junge Vater der Nation die Gewichte auf, die er in seiner Präsidentschaft stemmen muss: tief verwurzelte Probleme, wie eine moralisch geschwächte, tief gespaltene Gesellschaft, exorbitante Jugendarbeitslosigkeit, illegale Migration, Terrorangst, das Verhältnis zur EU.Pfunde zum Wuchern hat er dabei nicht allzu viele. Fast 35 Prozent Unzufriedene stimmten für die rechtsextreme Marine Le Pen. Viele Nichtwähler, viele ungültige Stimmen. Seine Unterstützer? Zum großen Teil Menschen, die die Stichwahl als "Wahl zwischen Pest und Cholera" bezeichneten und nur Le Pen verhindern wollten. Eine Hausmacht im Parlament der angeschlagenen Parteien fehlt dem Gründer der linksliberalen Bewegung "En Marche" ("Auf dem Vormarsch") zudem.Das Übelste scheint abgewendet, aber der temporäre Sieg der Demokratie ist ohne Glanz. Vielleicht ist es deshalb keine inspirierende Antrittsrede, die eine Aufbruchsstimmung erzeugen soll. Macron macht sich einfach an die Arbeit. Ein "Wir-Gefühl" muss der Ex-Wirtschaftsminister erst wiederherstellen. Viel Zeit hat er dafür nicht. Frankreich hat drängende Probleme und will Lösungen. Sollten die nicht gefunden werden, ist Le Pen wieder da.