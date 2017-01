Irgendwie fühlt man sich an die US-Filmklamotte "Und täglich grüßt das Murmeltier" erinnert: So gegenwärtig ist Donald Trump seit seinem Amtsantritt in den Schlagzeilen, provoziert jeden Tag aufs Neue.

Im Gegensatz zur Filmkomödie wirkt das Schauspiel jedoch wenig lustig. Trump tut jetzt als US-Präsident das, was er vor der Wahl gesagt hat. Radikal national, isolationistisch und protektionistisch. Er schert sich nicht um Werte und es zählt der "Deal" im möglichst eigenen Interesse. Die Zeit von Beschönigen, Abwarten und Beschwichtigen ist deshalb vorbei.Alle Welt reagiert wütend und aufgebracht, sogar Amtsvorgänger Obama und EU-Ratspräsident Tusk zeigen die "Gelbe Karte". Beifall kommt allein vom islamistischen IS, der das Einreiseverbot für Muslime aus sieben Staaten als "gesegneten Bann" beklatscht: quasi Motivationsschub für den Kampf der Kulturen. Tatsache ist, dass kein einziger Attentäter in der USA seit 2001 aus den mit Einreisestopp belegten Ländern Irak, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen, Sudan und Iran stammt. Warum dann diese Selektion? Sind es "persönliche Gründe", wie US-Medien spekulieren, dass Trump die wirklichen Terror-Staaten verschont?Auch der Präsident einer Supermacht braucht (wenn schon keine Freunde) auf Dauer zumindest Partner, die ihm ein Grundvertrauen entgegenbringen. Im Inland und in der Welt. "Zum Tango gehören immer zwei", sagt eine Redensart. Diese banale Erkenntnis gilt gleichermaßen für alle "Deals" und sonstigen Verträge. Ein Geben und Nehmen. Der Egomane Donald Trump wird vielleicht scheitern, aber hoffentlich fliegt vorher der Welt nicht noch das Scherbengericht um die Ohren.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de