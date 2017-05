Es ist das Wesen und Recht der Opposition, dagegen zu sein. Alles anzuzweifeln, was Bestand hat, das Establishment anzugreifen und Gegenkonzepte auszurollen. Die müssen nicht einmal viel Substanz haben, geschweige denn realisierbar sein. Und wer die neue Agenda bezahlen soll? Das ist zweitrangig,

Von den Dekreten und Initiativen eines US-Präsidenten erwartet man dagegen natürlich, dass sie genau durchdacht, wasserdicht ausformuliert und präzise durchkalkuliert sind. An Donald Trumps Entwurf, mit dem er erneut Barack Obamas Gesundheitsreform - und politisches Vermächtnis - kippen will, wurde aber bis zuletzt gebastelt. So lange, bis genug Gegenstimmen in Befürworter verwandelt wurden. Kurz: Populismus in gedruckter Form.Auch "Obamacare" bietet zweifellos Angriffsflächen. Die Reform geht manchen zu weit, anderen nicht weit genug. Und das nicht nur in der republikanischen Partei. So gesehen ist es ein vielleicht nicht idealer, aber funktionierender Kompromiss. Die erste Krankenversicherung der USA. Nun hat Trumps Papier mit zweifelhafter Substanz und fraglicher Finanzierung einen gefährlichen Etappensieg dagegen errungen.Normalerweise dienen oppositionelle Vorschläge im besten Fall der politischen Meinungsbildung, im allerschlechtesten Fall der Belustigung - aber sie schaden keinem. Bei Trumps komplexbeladenem Feldzug gegen den Nimbus seines Vorgängers bleiben möglicherweise Millionen Amerikaner - chronisch Kranke und Senioren - auf der Strecke. Nicht seine Klientel, sondern die "Abgehängten", die in einen Präsidenten Trump Hoffnung setzten. Und doch nur einen bekamen, der einfach "dagegen" ist.