In diesen Tagen ist der amerikanische Präsident Donald Trump seinem Ruf, ein Elefant im Porzellanladen zu sein, wieder mehr als gerecht geworden. Die Ängste der Europäer nach seinem Auftritt in Brüssel und auf Sizilien dürften nicht kleiner geworden sein. Das liegt weniger an dem was er gesagt hat, sondern an dem was er nicht sagt.

Noch immer wissen die Europäer nicht, woran sie mit ihm sind, nicht nur bei der Frage des Umgangs mit Russland, sondern auch bei Themen wie Klima oder Handel. So viel ist klar: Sollte Trump seinen im Wahlkampf skizzierten Kurs einschlagen, würde er Europäern und Amerikanern schaden. Allerdings nicht den Milliardären, jener Oberschicht, der er selbst entstammt."Es gibt keine Gesellschaft. Es gibt nur Individuen und Familien", verkündete vor Jahrzehnten die inzwischen verstorbene "Eiserne Lady" Margaret Thatcher. Ein Satz der von vielen neoliberalen Politiker wiederholt wurde. Ein Motto, dem auch Trump folgt. Allerdings denkt er dabei nur an seinesgleichen. Mit den Deregulierungen und den Steuerkürzungen, die vermeintlich die US-Wirtschaft ankurbeln sollen, bedient er die Bedürfnisse der Superreichen. Und er vergrößert die Ungleichheit, zum Schaden aller.Ein Beispiel: Nach dem Besuch Trumps in Saudi-Arabien verkündet das Land in den USA zu investieren, beim Investmentfonds Blackrock. Dessen Gründer berät Trump. Und: Der Fonds investiert in öffentliche Infrastrukturprojekte. Nicht nur ein typisch neoliberales Renditeprojekt, sondern auch ein Lieblingsprojekt des Präsidenten. Niemand sollte sich von Trumps nationalistischen Tönen täuschen lassen. Der Amerikaner ist ein Neoliberaler.