Im 18. Jahrhundert beherrschte das Vereinigte Königreich noch weitgehend die (koloniale) Welt. Das patriotische "Rule, Britannia" wich Jahrhunderte später dem pfiffigen Wortspiel "Cool Britannia" aus der Ära Tony Blairs. Weltoffen-lässig gerierte sich GB. Leider bis vor kurzem.

Die jetzige Premierministerin Theresa May betont zwar "A Global Britain" ohne die vermeintlichen Fesseln der EU - befreit von EU-Binnenmarkt mit 27 Staaten und 500 Millionen Menschen auf dem Kontinent, von Europäischem Gerichtshof und Zollunion. Aber ist ein wirtschaftliches und politisches Solo-Comeback der Insel auf den Weltmarkt wirklich realistisch? Überschätzt Großbritannien mit einem überschaubaren Anteil von 2,33 Prozent am globalen BIP (Tendenz stark sinkend) schlichtweg seine Bedeutung?Mit einem Mix aus Drohungen und kleinen Nettigkeiten legte May in einer Grundsatzrede den Kurs beim Brexit dar. Sie hofft auf den wirtschaftlichen Nutzen, ohne gleichzeitiges Pflichtenheft der EU. Die anglo-amerikanische Achse soll dabei wiederbelebt werden: Heftig wanzt sich die May-Regierung an Donald Trump heran. Boris Johnson hofft auf ein "großartiges Freihandelsabkommen" mit den USA. Der unberechenbare Trump betrachtet aber jeden internationalen Vertrag als "Deal" zum Vorteil der USA. Dass die Briten hier nicht vom angeblichen Regen in die reale Traufe kommen ...Auf der Seele von manchen EU-Politikern brennt der Wunsch nach einem "Denkzettel". Rache würde jedoch den Rückfall in die Nationalstaaterei beflügeln. Sie brachte Europa im 20. Jahrhundert die dunkelsten Stunden.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de