38 Jahre, smart, eloquent, attraktiv: Ohne Zweifel hat die FDP mit Christian Lindner ein respektables Zugpferd. Mit dem Politik-Wissenschaftler und Oberleutnant der Reserve soll im September der Wiedereinzug in den Bundestag gelingen. Kein Selbstläufer! In Umfragen dümpeln die Liberalen bundesweit bei fünf bis sechs Prozent.

Die FDP setzt zu 100 Prozent auf Lindner. Eine riskante Abhängigkeit. Die Personaldecke ist ansonsten ziemlich dünn. Den Lautsprecher gibt Vize Wolfgang Kubicki, dessen Parolen aber häufig deutliche populistische Züge tragen. In Bayern sind Vorsitzender Albert Duin und Generalsekretär Daniel Föst auf der Bekanntheitsskala nicht gerade in der Pole-Position. Besser ist das Feld in der Oberpfalz bestellt, wo der Bezirksvorsitzende und Regensburger Stadtrat Horst Meierhofer über Parteigrenzen hinweg Anerkennung erfährt.Apropos Parteigrenzen: Das Werben um eine wiedererstarkte FDP hat längst begonnen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz schwärmt von den guten alten sozialliberalen Zeiten. Gut, die sind über 30 Jahre her. Und auch in der Union würde die Mehrheit sicher lieber mit der FDP ins Koalitionsbett gehen, als mit den Genossen noch mal vier Jahre zu regieren.Die Liberalen also als umgarnter Mehrheitsbeschaffer. Auf dem Bundesparteitag beschwört Lindner seine Leute, auf keinen Fall den "nützlichen Idioten" zu spielen. Für eine starke Position darf das Aushängeschild keine Fehler machen.Dazu gehört Lindners Äußerung, Fußball-Nationalspieler Mesut Özil solle doch bitteschön die Nationalhymne mitsingen. Das widerspricht dem liberalen Gedanken fundamental. Die rechte Ecke der Politik ist schließlich längst besetzt - und steht im Abseits.frank.werner@oberpfalzmedien.de