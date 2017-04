Kommentar zum Frauen-Gipfel in Berlin

Angela Merkel und Donald Trump: Unterschiedlicher können Politiker-Typen wohl kaum sein. Hier die bedachte Physikerin aus der Uckermark, dort der aufbrausende Milliardär aus New York. Die Chemie zwischen den beiden stimmte beim ersten Treffen vor rund fünf Wochen in Washington auch nicht wirklich. Umso cleverer ist Merkels Schachzug, Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten, zum Frauen-Gipfel nach Berlin zu laden.

Donald Trumps Frauenbild ist von vorgestern. Seine peinlich sexistischen Sprüche im Wahlkampf waren unterste Schublade. Trump ist vor allem ein Bauch-Mensch. Er ist über seine Gefühle zu packen. Und über seine Familie. Das weiß Merkel genau. Ivanka ist Trumps "First Daughter". Die 35-Jährige ist im Beraterstab ihres Vaters, hat ein Büro im Weißen Haus. Kaum jemand weiß so gut wie Ivanka, wie der 70-Jährige tickt."Mutti" Merkel ist die wohl mächtigste Frau der Welt, Trump-Töchterchen Ivanka auf dem Weg dorthin. Ein freundschaftliches Verhältnis der beiden ist für alle Seiten von Vorteil. Nicht, dass sich Donald Trumps Frauenbild durch den Einfluss der geschäftstüchtigen Tochter ändern würde. Aber ein wenig Hoffnung ist angebracht.Ivanka Trump hat immerhin ihre Unterstützung für einen neuen Fonds zugesagt, mit dem Unternehmerinnen in Entwicklungsländern geholfen werden soll. Entwicklungshilfe gehört bisher nicht zum Vokabular ihres Vaters. Er sollte öfter und besser auf seine Tochter hören.frank.werner@oberpfalzmedien.de