Die AfD hat schnell gelernt. Für eine so junge Partei hat sie sich bei den Etablierten bereits abgeguckt, wie die Salami-Taktik funktioniert und wie man eine längst überfällige Entscheidung erst dann trifft, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Denn es stimmt ja: Björn Höcke gehört aus der Partei geworfen, und die Entscheidung des AfD-Bundesvorstands ist richtig. Nur: Sie kommt knapp einen Monat zu spät. Schon am 18. Januar, dem Tag nach Höckes Rede in Dresden, hätte das Votum erfolgen müssen.

Jetzt wirkt es eher so, als sei der Thüringer Landeschef bloß ein Bauernopfer, ein Bündel Ballast, das die Partei noch rechtzeitig zum Auftakt des Bundestagswahlkampfs über Bord werfen musste. Es sei denn, und das ist die wahrscheinlichere Variante, die ganze Sache ist ohnehin nur ein abgekartetes Spielchen. Ein nicht ernst gemeinter Showeffekt, der den gemäßigten Flügel der AfD besänftigen und bürgerlich-liberale Wähler anlocken soll.Falls sich Hassprediger Höcke, der ja nicht erst seit einem Monat als aggressiver Scharfmacher auftritt, wirklich eine neue politische Heimat suchen muss, werden ihm seine ultrarechten Anhänger scharenweise folgen. Die Partei verlöre nach Mitbegründer Bernd Lucke ein zweites wichtiges Zugpferd. Eine Spaltung der AfD wäre die Folge.Warten wir's also ab, wie ernst es Frauke Petry und Kollegen wirklich mit dem Ausschlussverfahren ist. Die Prognose: Höcke wird die Partei nicht verlassen. Wetten, dass?