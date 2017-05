In der Politik gilt bisweilen "Frechheit siegt" und manchmal sogar "Unverfrorenheit siegt" - Konzepte, denen US-Präsident Donald Trump folgt, wie kaum ein anderer. Scheitern wird von ihm zum Erfolg erklärt, Niederlagen werden zu Siegen umgemünzt und Kritik beantwortet der 70-Jährige mit verbalen Salven und falschen Behauptungen.

Das mag mit Blick auf die Anhängerschaft helfen, doch das Wissen um das, was geschehen ist und das Wissen um die Abläufe und Vorgänge in den Behörden und innerhalb der Regierung lässt sich so nicht aus der Welt schaffen. Das gilt auch für den Rauswurf von FBI-Chef James Comey. Sicher, dieser hat der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton im Wahlkampf durch seine Untersuchungen schwer zugesetzt. Nicht wenige dürften deshalb vordergründig der These Trumps zustimmen, dieser habe keinen guten Job gemacht. Gleichwohl weckt der Rauswurf Argwohn, tiefen Argwohn. Denn Comey ließ das FBI die russische Einmischung in den Wahlkampf untersuchen.In diesem Zusammenhang muss sich Trump einige Fragen gefallen lassen. Etwa wegen seines früheren Sicherheitsberaters Michael Flynn. Warum lies er diesen noch Tage im Amt, obwohl er wusste, dass der ehemalige General wegen seiner Russland-Kontakte erpressbar war. Statt dessen feuerte der US-Präsident die Überbringerin der Botschaft, die stellvertretende Justizministerin Sally Yates.Auch diesmal muss mit FBI-Direktor derjenige gehen, der seine Arbeit macht. Das erinnert unweigerlich an die Watergate-Affäre. Damals versuchte Nixon sich zu retten indem er den Chefankläger feuerte.