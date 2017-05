Paris, Nizza, Berlin und nun Manchester: Die den Terroranschlägen der sogenannten Islamisten folgende internationale Empörung entwickelt sich zum traurigen Ritual. "Barbarisch", "kriminell", "unmenschlich", infam": So fallen, fast austauschbar, die Reaktionen aus. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern. Wir beten für euch."

Diese offiziellen Antworten auf den Terror wirken oft hilflos und manchmal auch resignierend. Welche Menschen in welcher westlichen Metropole trifft es als nächstes? Die blutigen Attacken werden zum präsenten Lebensrisiko.Die perfide Strategie der Terroristen zielt darauf, den eigenen Körper bei Selbstmordattentaten als Waffe einzusetzen, um dabei möglichst viele Menschen mit in den Tod zu nehmen. Der Fanatisierung und Radikalisierung geht (meist) die Indoktrination durch "Hassprediger" voraus. Unter der Maxime der Religionsfreiheit dürfen diese "Geistlichen" in den demokratischen Staaten den Rachedurst und die Feindschaft gegen die "Ungläubigen" schüren. Was muss noch passieren, damit der Staat gegen diese fundamentalistischen Hetzer endlich massiv vorgeht?Und da wären noch die total entgegengesetzten, nicht vereinbaren Botschaften des Korans: der Aufruf zur Liebe einerseits, zur Gewalt andererseits. Diese längst überfällige Diskussion müssen die friedliebenden, "moderaten" Muslime guten Willens konsequent führen.clemens.fuetterer@oberpfalzmedien.de