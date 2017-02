Der Aufschwung der SPD in den Meinungsumfragen kam nicht überraschend. Als bekannt wurde, dass Martin Schulz und nicht Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen würde, gingen die Werte rasant nach oben. Schulz ist frisch, Gabriels Rolle in der Großen Koalition hätte dagegen den Wahlkampf beider Partner erschwert.

Jetzt scheint sich der Aufwärtstrend der SPD zu verfestigen. Doch wie aussagekräftig sind die Umfrage-Daten zu diesem Zeitpunkt? Demoskopen wissen, dass sich gewöhnlich der Effekt des Neuen abnützt und sich die Werte von Spitzenkandidaten mit nahendem Wahltermin angleichen. Also "Wahlverhalten as usual"?Nicht zwangsläufig: Denn greifen in unsicheren, populistisch geprägten Zeiten die üblichen empirischen Handwerkszeuge überhaupt noch? Brexit, Trump, selbst die letzten Landtagswahlen lieferten Ergebnisse, die die Meinungsforscher an der Treffsicherheit ihrer Prognosen zweifeln ließen. Unser stabiles Parteiensystem mit großen Volksparteien und Zweierkoalitionen wird in dieser Wahl an seine Belastungsgrenze geführt werden. Die Anspannung ist spürbar da. Kauders früher Polter-Angriff ist nur ein Vorbote der kommenden Monate.Es ist viel zu früh für eine valide Sonntagsfrage. Doch eines ist nach den ersten kämpferischen Auftritten klar: Martin Schulz ist angetreten, um zu gewinnen. Die SPD hat einen echten Hoffnungsträger, die Union ein veritables Feindbild. Beide können daran ihr Profil schärfen. Derweil atmet Deutschland auf. Wir haben mit Merkel gegen Schulz einen Wahlkampf zwischen zwei Demokraten, zwei Europäern. Einen der aufreibend, hochspannend - und unvorhersehbar wird.tobias.schwarzmeier@oberpfalzmedien.de