Björn Höckes Rede in Dresden war ein Angriff auf die freiheitlich demokratische Grundordnung. Einer von vielen. Der Rechtsaußen der AfD attackiert immer wieder die tragenden Prinzipien unserer Gesellschaft. Er versucht seit langem, Grenzen zu verschieben, damit das Unanständige und Unakzeptable normal wird. Dazu gehören seine rassistischen Tiraden über angebliche afrikanische Reproduktionsstrategien, seine antisemitischen Anspielungen und seine braunen Träume von einer vermeintlichen tausendjährigen Zukunft für Deutschland.

Der Thüringer Landesvorsitzende ist Kopf jenes Flügels, der Geschichte neu schreiben will. Deshalb spielt Höcke regelmäßig mit Denkmustern aus dem Nationalsozialismus. Dazu gehört, dass der Oberstudienrat für Geschichte das Gedenken an den Holocaust beschimpft. Das, was war, soll nicht gewesen sein. Helfer finden sich viele in der Partei und bei den Unterstützern der AfD. In Stuttgart fordert die Landtagsfraktion eine neue Erinnerungskultur und will Fördergelder für eine NS-Gedenkstätte streichen. Das ist für sich genommen weder verboten noch demokratiefeindlich, aber im Umfeld der bewussten Tabubrüche ist die Stoßrichtung nur allzu klar.Höcke will erschüttern und Grundwerte umdeuten. Wer das nicht akzeptiert, gehört nicht dazu. Er gilt als Feind. In dieser Vorstellungswelt bestimmen Höcke und seine Freunde in und jenseits der AfD, wie etwa Alexander Gauland, wer Volk ist und wer nicht. Freiheit, Gleichheit und Solidarität - zentrale demokratische Grundbegriffe -, die Menschenrechte werden ignoriert und weggewischt.Die AFD ist von Höckes Gedankengut infiziert. Deshalb schreckt sie davor zurück, sich von ihm zu trennen. Doch wegen Höcke und seinem Gedankengut ist sie nicht wählbar.___Mail an den Autor:alexander.pausch@oberpfalzmedien.de