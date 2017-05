Die Europäische Union scheint seit einer Ewigkeit im Krisen-Modus: Finanzkrise, griechische Schuldenkrise, Euro-Krise, Flüchtlingswelle, Brexit und die Stichwahl um die französische Präsidentschaft. Ein Sieg der Nationalistin und Rechtsradikalen Marine Le Pen an diesem Sonntag dürfte der Union den Todesstoß geben, trotz der jüngsten Pirouetten der Chefin von Front National.

Obwohl Umfragen Le Pen im Rückstand sehen, stehen aus ihrer Sicht die Chancen nicht schlecht, dass sie am Ende doch in den Élysée-Palast einzieht. Viele Wähler sind unentschlossen. Linke hassen den liberalen Pro-Europäer Emmanuel Macron mehr, als dass sie Le Pen fürchten. Die Mehrheit der Anhänger von Jean-Luc Mélenchon will nicht zur Wahl gehen oder ihre Stimme ungültig machen. Darunter sind viele junge Franzosen. Sollten sie in ihrer Enttäuschung verharren, könnten sie dazu beitragen ihre eigene Zukunft zu verspielen, so wie jene jungen Briten, die im Sommer 2016 nicht zur Brexit-Abstimmung gingen.Ein Sieg Macrons in Frankreich kann den Europäern neuen Mut machen. Als Präsident könnte er helfen, die Union zu stabilisieren, trotz der Probleme denen er sich zu Hause gegenüber sieht: So fehlt dem Unabhängigen bisher im Parlament eine eigene Hausmacht.Ein Pro-Europäer in Paris aber ist unabdingbar für die Achse Paris-Berlin. Diese ist entscheidend, dass die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien für beide Seiten erfolgreich über die Bühne gehen. Angesichts der Weltfremdheit in London und der Drohungen aus Brüssel ist dies keineswegs gewährleistet. Ohne Wille zur Einigung würde aber Europa in die nächste Krise taumeln.