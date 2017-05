Ursula von der Leyen hätte es wissen müssen: Wer Kritik derart deutlich formuliert und dabei auch noch die eigenen Leute angreift, der muss den Gegenwind aushalten. Und Bundeswehr mit flugs aufgesprungenen Politikern jeder Couleur haben ja auch Recht: Pauschalverurteilung geht gar nicht.

Auf der anderen Seite bleibt natürlich das Gefühl, dass die Pflänzlein Fremdenhass und Rechtsextremismus beim Militär leichter gedeihen als anderorts. Die Gründe sind schwer zu finden, liegen im diffusen Licht falsch verstandener Kameradschaftsrituale, möglicherweise im zurecht geschnitzten Feindbild und wohl sicher in der Tatsache, dass schwache Charaktere vermeintlichen starken Führern kritikloser folgen als Männer und Frauen (!), die erst einmal nachdenken, hinterfragen, den Mut haben, Nein zu sagen.Eng mit der unseligen Melange, wenn es sie denn geben mag (was die Ermittlungen erst ans Licht bringen müssen), ist die Abschaffung der Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 verbunden. Die hat nämlich nicht nur - wie's gemeinhin heißt - "noch keinem geschadet", sondern auch der Truppe gut getan. Der Querschnitt aus der ganzen Bevölkerung hatte Wächterfunktion und öffnete das Fenster nach draußen, weitete den Blick.Und so mancher Wehrpflichtige, der eigentlich nur seine Monate abreißen wollte, blieb beim Bund hängen. Heute ist die Entscheidung für den Soldatenberuf manchmal die letzte Wahl für Menschen, die - aus welchen Gründen auch immer - schon ein klein wenig Hass auf die Gesellschaft in sich tragen. Da genau hinzuschauen ist die Aufgabe der Bundeswehr und der gesamten Gesellschaft.michael.ascherl@oberpfalzmedien.de