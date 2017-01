Die SPD im freien Fall: Nur noch 21 Prozent der Wähler in Deutschland würden den Genossen derzeit ihre Stimmen geben, in Bayern sogar nur lächerliche 14 Prozent. Die einstige große und stolze Volkspartei kämpft nicht nur mit dem politischen Gegner - sondern vor allem mit sich selbst.

Die Wahljahre 2017/18 drohen zu einem historischen Debakel für die Sozis zu werden. Das liegt auch am Personal. Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat ist selbst bei vielen Parteifreunden keine Option, hinter der sie mit vollem Herzblut stehen. Schon eher Martin Schulz, aber als Merkel-Herausforderer dürfte der Europapolitiker genauso aussichtslos sein.Noch prekärer ist die Lage in Bayern. Florian Pronold, Markus Rinderspacher und Natascha Kohnen sind als Führungsspitze eher ein "Trio infernale" denn ein Hoffnungsschimmer für die SPD. Das Kaltstellen von Juso-Bundeschefin Johanna Uekermann bei der Listenaufstellung war eine Ohrfeige für die Nachwuchskräfte in der Partei. Kein Wunder, dass Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly, mit Abstand populärster Genosse im Freistaat, bei der Frage nach landespolitischen Ambitionen immer wieder abwinkt.Zu gerne verweist die SPD darauf, dass nicht die Personen, sondern das Programm entscheidend ist. Mag sein, aber es mangelt eindeutig an einem "Verkäufer" für sozialdemokratische Inhalte. "Wir müssen einen Wahlkampf mit 150 Prozent Sozialdemokratie machen", fordert jetzt Sigmar Gabriel. Klingt wie das Pfeifen im Walde und ist auch das Eingeständnis, vorher zu wenig klassisch soziales Profil gezeigt zu haben.Immer mehr Genossen wünschen sich einen eindeutigen Lagerwahlkampf mit mehr Mut, links gegen rechts, eine klare Kante. Denn richtig klein macht "Mutti" Merkel die SPD schon allein. Die AfD ist da nur ein weiterer Totengräber.