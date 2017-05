Zwei Überflieger an Bord: CDU-Überraschungssieger Armin Laschet und FDP-Sunnyboy Christian Lindner heben am Montag gemeinsam von Berlin Richtung Düsseldorf ab. Mit im Gepäck neben den Blumen der Parteiführung auch erste Entwürfe für eine schwarz-gelbe Koalition in NRW. Diese mögliche Regierungskonstellation ist für viele mehr als ein Stück Nostalgie.

Bundeskanzler Helmut Kohl mit Vize Hans-Dietrich Genscher und später Klaus Kinkel in den 80er/90er-Jahren oder Angela Merkel mit Guido Westerwelle von 2009 bis 2013: Die Union und die Liberalen haben gemeinsam turbulente Tage erlebt. Das Ergebnis von NRW ist sicher mehr als ein Fingerzeig in diese Richtung.Lindner ist in einer höchst komfortablen Lage. Die Wähler haben ihm am Sonntag nicht verübelt, dass er aus seinen bundespolitischen Ambitionen keinen Hehl gemacht hat. Und der 38-Jährige kann sich das Bett aussuchen, in das er sich in Berlin legen möchte. Schließlich hat auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz noch Anfang April die Verdienste der 1982 zerbrochenen sozialliberalen Koalition in den höchsten Tönen gelobt.Für Schulz wird die Lage immer vertrackter. Ein Lagerwahlkampf Schwarz-Gelb gegen Rot-Rot-Grün mag reizvoll und spannend klingen, entspricht aber so gar nicht seiner Überzeugung und ist auch nicht erfolgversprechend. Richtig kuschelig ist die Situation in erster Linie für Angela Merkel. Die "Mutti" ist der Ruhepol für die Union. Unaufgeregt, aber knallhart. Merkel wird auch Strahlemann Lindner zähmen.