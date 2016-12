Der Berliner ist pragmatisch. Er kämpft sich täglich durch das harte Leben der Großstadt. Der höfliche Umgangston ist bestenfalls ein Raunzen. Der Hauptstädter isst Döner und Sushi, die so billig sind, dass garantiert kein Fleisch oder Fisch drin sein können. In so einer Stadt, in der jeder Taxifahrer gefährlicher ist als ein Dschihadist, hat Terror keine Chance.

Zumindest wenn es nach dem Facebook-Posting eines Berliner Journalisten geht, das seit gestern im Netz die Runde macht, und das Zehntausende teilten. Unter dem Titel "Passt mal auf, ihr Radikal-Spinner" gibt ein Einheimischer die trotzige Antwort auf den tragischen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt im Herzen der Metropole. Mit einer Berliner "Mia san mia"-Attitüde, einem multikulturellen Wir-Gefühl und der typischen Schnodderschnauze.Die Angst ist trotzdem da, zweifellos. Auch wenn der Internetbeitrag mit dem verächtlichen "Angst vor euch? Träumt weiter. Das hier ist Berlin. WIR sind Berlin" endet. Dennoch ist die emotionale Aussage mehr als das berühmte Pfeifen im Walde. Eine Reaktion wie diese gehört zum Heilungsprozess, dazu, ein solches Verbrechen, das die Menschen ins Mark traf, irgendwie zu verarbeiten.Auch ist es ein - wenn auch kleines - Signal an die Drahtzieher des Anschlags. Neben einem hohen Bodycount (Zahl an Toten) wollen Terroristen möglichst viel Furcht verbreiten. Aber die sprichwörtliche "German Angst" fest in den Alltag zu etablieren, ist bei Berlinern, die hart im Nehmen sind, deutlich schwerer als anderswo. Da haben sich die Terroristen die falsche Stadt ausgesucht.