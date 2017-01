Die Amtseinführung eines Präsidenten, das Hochamt der US-Demokratie, kommt nicht aus ohne übersteigertes Pathos. Das war noch bei jedem der Vorgänger von Donald Trump so. Und es ist auch dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht vorzuwerfen, dass er alle Register des Nationalstolzes zieht.

Und dennoch war diese Amtseinführung anders als andere. Weil Trump sich nicht damit begnügte, den amerikanischen Traum zu bemühen. Trump rechnete auch mit der Vorgängerregierung, mit Barack Obama ab, mit dem Establishment in Washington, das sich selbst bedient und das Volk betrogen habe. Trump sprach von dem Tag, an dem das Volk die Macht zurückerhalte. Das ist schäbiges Demokratieverständnis - und das ist Populismus pur.Ein bisschen gebärdete Trump sich wie Robin Hood, der Rächer der Entrechteten. Die Zeit des leeren Geredes sei vorbei. Amerika will er wieder stark, reich, stolz und sicher machen. Aber Trump bleibt nach wie vor eine Antwort schuldig, wie er das im Zeitalter der Globalisierung bewerkstelligen will. Sein Vorsatz, gute Beziehungen zu allen zu unterhalten, kollidiert auf fatale Weise mit seiner Vision, kompromisslos die nationalen Interessen in den Vordergrund zu stellen. "America first" bleibt Trumps Wahlspruch - und der Rest der Welt rätselt, wie weit das als Kampfansage zu verstehen ist.Trotzdem: Jenseits von Trump gibt es noch das andere Amerika, jene Menschen, die nicht an den Lippen eines Großmauls hängen, sondern seine Wahl als historischen Irrtum, als Unglücksfall, wenn nicht sogar als Katastrophe begreifen. Zwischen 200 000 und bis zu einer halben Million Bürger wollen heute in Washington auf die Straße gehen, um gegen Trump zu demonstrieren. Er hat es offenbar vergessen: Aber auch sie gehören zu den Vereinigten Staaten von Amerika.albert.franz@oberpfalzmedien.de