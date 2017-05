Wegen seiner Jugend ist der neu gewählte französische Präsident Emmanuel Macron bereits mit einem anderen Franzosen verglichen, der in vergleichsweise jungen Jahren die Spitze des Staates erklommen hat: Napoleon Bonaparte. Der Kaiser und Kriegsherr aus Korsika versuchte zwar Frankreich und Europa umzugestalten, doch er endete bald im Exil auf der Insel St. Helena im südlichen Atlantik.

Dies sollten jene bedenken, die darauf verweisen, Macron sei der jüngste französische Staatschef seit Napoleon. Und, sie sollten etwas beherzigen: Der Sieg Emmanuel Macrons verschafft nur eine Atempause. Sollte es ihm in den nächsten fünf Jahren nicht gelingen die Verhältnisse in Frankreich so zu verbessern, dass sich die überwiegende Mehrheit mitgenommen fühlt, ist der Weg für die Rechtspopulisten frei - egal ob deren Anführerin dann Marine Le Penn oder Marion Maréchal-Le Pen heißen sollte. In Frankreich ist das Vertrauen in die traditionellen politischen Parteien zerstört. Davon zeugt auch Macrons Wahlsieg. Auch der Linksliberale ist Außenseiter, allerdings einer, der sich zu Europa bekennt. Umso wichtiger ist es, dass Macron Unterstützung erhält. Die politischen Eliten in Frankreich dürfen sich nicht länger verweigern. Viel zu lange haben jene Teile der Bevölkerung, die von Europa und der Globalisierung profitieren, das Elend der Abgehängten ignoriert.Unterstützung für Macron muss aber auch aus Europa kommen, ebenso aus Deutschland. Nicht durch Zugeständnisse beim Stabilitätspakt, sondern durch mehr nachhaltige Investitionen in eine moderne Infrastruktur. Das schafft hierzulande Nachfrage, hilft Europa und senkt den deutschen Exportüberschuss. Vor allem aber nützt eine ausgezeichnete Infrastruktur den Menschen in Deutschland.___E-Mail an den Autor:alexander.pausch@derneuetag.de