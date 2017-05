"Für Deutschland beim Eurovision Song Contest teilzunehmen ist ungefähr so, wie als Kanzlerkandidat für die SPD anzutreten." Witze wie diesen müssen die Genossen am Sonntagabend aushalten. Was für ein Debakel für Martin Schulz, der vor nicht einmal 100 Tagen als Heilsbringer gefeiert wurde. Was für eine Klatsche für Hannelore Kraft, die als Ministerpräsidentin bis vor wenigen Tagen noch unschlagbar schien. Die SPD steht gut vier Monate vor der Bundestagswahl vor einem Trümmerhaufen.

Armin Laschet ist der große Triumphator der CDU in NRW. Vielen war der Aachener im Wahlkampf zunächst zu brav, seine ruhige Art war gleichwohl offenbar das Erfolgsrezept. Gerade in der Flüchtlingspolitik hat sich der CDU-Bundesvize immer wieder an die Seite von Angela Merkel gestellt. Der Machtwechsel in NRW ist deshalb ein klares Signal: Die Kanzlerin ist kaum zu schlagen.Die SPD tut sich schwer, allein landespolitische Gründe für das Debakel anzuführen. Zu deutlich scheint der Schulz-Effekt schon verpufft. Der Kanzlerkandidat hat die dritte Landtagswahl nach seiner Nominierung in den Sand gesetzt. Das einstige Zugpferd lahmt massiv. Nur eines kann der SPD noch auf die Sprünge helfen: Abteilung Attacke und inhaltlich endlich Farbe bekennen. Mit dem Thema Gerechtigkeit allein ist kein Blumentopf zu gewinnen.Weitere Erkenntnisse aus NRW: Mit der FDP ist auch bundesweit wieder zu rechnen. Die One-Man-Show des Christian Lindner geht erfolgreich weiter. Die Liberalen können sowohl mit der Union als auch mit der SPD - die Macht ist für die FDP zum Greifen nah. Ganz im Gegensatz zu den Grünen. Ohne klares Profil wird es für die einstige Öko-Partei schwer, wieder mitzuregieren - ob in den Ländern oder im Bund.Und die AfD? Ist im nächsten Landesparlament angekommen. Schon Normalität? Der ganz große Zauber der Rechtsaußen scheint aber vorbei zu sein. Die personellen Querelen hinterlassen Spuren.frank.werner@oberpfalzmedien.de