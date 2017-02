Nach gewaltsamen Ausschreitungen bei Protesten gegen den Justizkurs der sozialliberalen Regierung verschärft sich die politische Krise in Rumänien. Der bürgerliche Staatspräsident Klaus Iohannis warf der Regierung vor, die Krawalle nicht verhindert zu haben und reichte eine Verfassungsklage gegen die umstrittene Regierungsverordnung ein, die vorsieht, dass Amtsmissbrauch nur strafrechtlich verfolgt wird, wenn die Schadenssumme mindestens 200 00 Lei (rund 50 000 Euro) beträgt.

In der PSD von Ministerpräsident Sorin Grindeanu wird die Kritik an der eigenen Regierung lauter. Aus Protest gegen den Justizkurs ist Rumäniens Handelsminister Florin Jianu am Donnerstag zurückgetreten. "Dies diktiert mir mein Gewissen", schrieb er bei Facebook. Am Mittwoch war auch Staatssekretär Daniel Sandru aus Protest zurückgetreten. Einige Lokalpolitiker der Sozialdemokraten traten aus Protest aus der Partei aus.