Korruption wächst weltweit

Berlin. (epd/dpa) Die weltweite Korruption hat nach Einschätzung der Organisation Transparency International (TI) besorgniserregende Ausmaße angenommen. Knapp 70 Prozent der 176 untersuchten Länder erhielten weniger als 50 Punkte und würden damit als korrupt gelten, sagte die Vorsitzende von Transparency Deutschland, Edda Müller, am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des neuen "Korruptionswahrnehmungsindex" (Corruption Perceptions Index, CPI). Sorge bereite ihnen aber auch die deutsche Wirtschaft, sagte Müller. So nähmen es Führungskräfte aus deutschen Unternehmen laut einer Befragung als zunehmend normal wahr, dass "irreguläre Zahlungen" auch im Inland an Verwaltungen gemacht werden, um Vorgänge zu beschleunigen oder überhaupt möglich zu machen.

TI hat Politiker aufgefordert, offener über ihre Kontakte zu Unternehmen und Wirtschaftsverbänden zu sprechen. Die Politik müsse "den eigenen Umgang mit der Wirtschaft besser regulieren", sagte Müller. Viele Bürger hätten den Eindruck, "dass die Wirtschaftsinteressen übermäßig Einfluss auf die Politik nehmen". Um diesem Eindruck entgegenzutreten, sollten Politiker mögliche Interessenkonflikte und einzelne Korruptionsfälle öffentlich thematisieren.