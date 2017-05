Es steht viel auf dem Spiel. Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird am Sonntag auch über die Ausgangsposition für die Bundestagswahl im Herbst entschieden. Die Umfragen zeigen: Für die regierende SPD könnte es eng werden.

Düsseldorf. Mehr als 13 Millionen Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen können am Sonntag entscheiden, ob die rot-grüne Koalition von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) im Amt bleibt. In Meinungsumfragen hat sie schon seit langem keine Mehrheit mehr. Auch die Position der SPD als stärkste Partei im bevölkerungsreichsten Bundesland ist gefährdet. In jüngsten Umfragen lieferten sich SPD und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen.Eine SPD-Niederlage in seinem Heimatbundesland wäre auch für Kanzlerkandidat Martin Schulz ein weiterer schwerer Rückschlag. Schon die CDU-Siege bei den Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein hatten der von Schulz ausgelösten Euphorie in der SPD Dämpfer versetzt. Die jüngsten Umfragen sehen die SPD mit 30 bis 32,5 Prozent entweder nur knapp vor oder sogar hinter der CDU mit Spitzenkandidat Armin Laschet, die 31 bis 32 Prozent erreicht. Da die Grünen in den Umfragen nicht über 7 Prozent kommen, hätte Rot-Grün keine Aussicht auf ein Fortbestehen. Laut ZDF-Politbarometer wissen aber 35 Prozent der Wahlberechtigten noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen.Ministerpräsidentin Kraft will sich nicht entmutigen lassen. Wenn man sehe, was Umfragen sagten und was Wahlergebnisse, dann gebe es da keine Sicherheit mehr, sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". Erstmals könnten dem Düsseldorfer Parlament sechs Parteien angehören: Neben SPD, CDU, Grünen und FDP haben auch Linke und AfD Chancen. Die Koalitionsfrage war bis zum Schluss Thema. Kraft möchte Rot-Grün fortsetzen, einer Koalition mit der Linken hat sie eine klare Absage erteilt. Die Grünen lehnen eine "Jamaika-Koalition" mit CDU und FDP ab. Die FDP will weder eine "Ampel" mit SPD und Grünen noch ein Bündnis nur mit der SPD. Demnach bliebe nur eine große Koalition. Im Wahlkampf ging es vor allem um die Themen Innere Sicherheit, Infrastruktur und Bildung. Die CDU verwies dabei auf die hinteren Plätze im Bundes-Vergleich.