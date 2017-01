Letzte Schritte zur Macht

Donald Trump ist jetzt wirklich Präsident. Seine erste Rede im Amt hat viel Kämpferisches und wenig Versöhnliches. Seit Freitag, 12 Uhr mittags, müssen dem Reden nun Taten folgen.

Washington. Die wohl wichtigste Demokratie der Welt feiert ihr Hochamt: Donald Trump hat vor dem festlich geschmückten Kapitol in Washington seinen Amtseid abgeleistet und übernimmt den Staffelstab von Barack Obama. Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten ist im Amt - und alles soll anders werden. Daran lässt Trump keinerlei Zweifel.Es ist die ungewöhnlichste, Aufsehen erregendste und für viele auch beängstigendste Amtsübernahme in der jüngeren Geschichte des stolzen Landes, das aus seiner Verfassung den Honig für seine Existenz und Eigenart saugt. Trump, so glauben viele Kommentatoren, könnte nach dem liberalen Obama zur Schocktherapie für die Amerikaner werden. Seine Rede wird Musik in den Ohren seiner Anhänger sein, für seine Kritiker bestätigt sie alle tiefen Sorgen. "Er wird sehr wertvolle Dienste leisten. Wir werden erkennen, dass man niemals Hass und Missgunst wählen darf", sagt Kohn, ein junger Schwarzer aus dem Osten Washingtons, der im Publikum 200 Meter vor den Stufen des Kapitols steht."Amerika zuerst!", ruft Trump, sogar zwei mal hintereinander. Alles soll sich dem beugen, in der Wirtschaft und der Außenpolitik. Ja, Amerika wolle ein Vorbild sein. Aber Nationen hätten das Recht, zuerst an sich zu denken. Das klingt nicht nach Bündnissen und internationalem Gemeinsinn, sondern nach einer Rückbesinnung. Trump ist da ganz konsequent, er hat auch im Wahlkampf keine anderen Botschaften verbreitet. Just in dem Moment, als er zu reden beginnt, setzt in Washington Regen ein. Trumps Rede ist ein 16 Minuten langer Schlussstrich unter das Amerika Barack Obamas, auch wenn er seinem Vorgänger höflich dankte. Die Bemühungen, zur Einigkeit aufzurufen, nur Mittel zum Zweck: "Wenn Amerika vereint ist, dann ist Amerika unaufhaltsam." "Das ist euer Moment, das ist euer Tag. Die USA sind euer Land", ruft er dem Volk zu. Seine Anhänger jubeln, andere schütteln den Kopf. Dieser 20. Januar werde in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem das Volk die Macht zurückerhalte. Anschließend demonstriert er eben jene: Er unterzeichnet die Anordnungen zur Ernennung für die ersten Minister. Derweil löschen seine Leute alle Inhalte der Obama-Administration von der Website des Weißen Hauses. Das Wort "Klimawandel" kommt jetzt nicht mehr vor.Zwischen 700 000 und 900 000 Menschen sollten nach Washington kommen, um den neuen Präsidenten zu sehen. Schon weit vor Tagesanbruch hatten sich am Freitag Tausende aufgemacht, um bei dem Großereignis vor dem Kapitol dabei sein zu können. "Heute ist der Tag, an dem wir alle zusammenkommen", sagt Chuck Schumer, der oberste Demokrat im Senat. Nicht alle folgen diesem Rat. Fernsehbilder aus der Luft zeigen, dass die Mall vor dem Kapitol bei weitem nicht voll ist.Trump wollte nach einem Mittagessen im Kapitol eine Parade zum Weißen Haus anführen. Auf den rund drei Kilometern versammelten sich Zehntausende, um die Zeremonie live oder auf Videoleinwänden ansehen. Allein die "Biker für Trump" hatten 5000 Motorradfahrer mobil gemacht. Von Rekordzahlen war die Menge aber weit entfernt.Viele nehmen Strapazen auf sich, um dabei sein zu können. Anne Sullivan (65) aus North Carolina saß sieben Stunden im Auto, um von ihrem Heimatort nach Washington zu fahren. "Ich liebe Donald Trump", sagt sie. "Er hat göttliche Eingebungen." Und er werde Amerika auf die richtige Weise führen. "Nicht so wie Ihre Präsidentin", sagt sie dem deutschen dpa-Reporter. "Merkel lässt die ganzen Terroristen ins Land."Trotz aller Kritik an Trump - der Tag seines Amtsantritts wird schon vor seiner Vereidigung als Tag der Demokratie in den USA beschworen. Eine friedliche Übergabe der Macht gilt als ehernes Gesetz. Trump umreißt am Freitag, dass er sich das nicht als fröhlichen Spaziergang vorstellt. Polizei, Militär und Geheimdienste hatten Washington schon Tage zuvor zur Hochsicherheitszone gemacht. Der Bereich zwischen Kapitol und Weißem Haus wurde abgeriegelt: sichtbar mit Betonsperren und kilometerlangen Metallzäunen, unsichtbar mit Schranken für den Internetzugang und den Gebrauch von Mobiltelefonen. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen, sie waren begrenzt auf überschaubare Areale. Die Polizei nahm mindestens 95 Menschen fest.