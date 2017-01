Vatikanstadt/Moskau. Papst Franziskus hat Donald Trump als neuem Präsidenten der USA gratuliert und zugleich mahnende Worte an ihn gerichtet. "In einer Zeit, in der unsere menschliche Familie heimgesucht wird von schweren humanitären Krisen, die weitsichtige und gemeinschaftliche politische Antworten brauchen, bete ich dafür, dass Ihre Entscheidungen von den reichen spirituellen und ethischen Werten geleitet sein werden, die die Geschichte des amerikanischen Volkes und die Verpflichtung Ihrer Nation zur Förderung der Menschenwürde und der Freiheit weltweit geprägt haben", heißt es in einer Mitteilung an Trump vom Freitag.

Die Antrittsrede von Trump ist nach Ansicht des russischen Außenpolitikers Konstantin Kossatschow eine gute Grundlage für Verhandlungen zwischen beiden Ländern. "Nicht schlecht für den Anfang, das ist schon mal was, worüber wir reden können", schrieb der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im russischen Föderationsrat am Freitag auf Facebook. "Der neue Anführer hat nun alle Chancen, eine neue Seite in der Geschichte Amerikas zu starten."Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto will mit Trump respektvoll zusammenarbeiten. "Ich gratuliere Präsident Trump zu seinem Amtsantritt", schrieb der Staatschef des Nachbarlandes am Freitag auf Twitter. "Mit gemeinsamer Verantwortung werden wir zusammenarbeiten, um unsere Beziehung zu stärken." Trump hatte Mexikaner im Wahlkampf als Vergewaltiger und Drogenhändler diffamiert.Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat mit Enttäuschung auf die Antrittsrede reagiert. "Dieses war eine Rede, die das Land weiter und tiefer spalten wird", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Die Rede beinhalte den Rückzug Amerikas von internationaler Verantwortung und Solidarität.