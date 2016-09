Apatzingán. Mutmaßliche Kartellmitglieder haben in Mexiko einen Polizeihubschrauber abgeschossen. Der Pilot und drei Beamte seien dabei ums Leben gekommen, teilte die Regierung des Bundesstaates Michoacán am Dienstag mit. Die Sicherheitskräfte hatten versucht, in Apatzingán Anführer eines Verbrechersyndikats festzunehmen, als die Täter das Feuer eröffneten. Die Ortschaft ist eine Hochburg der organisierten Kriminalität.