Manila. Bei Kämpfen zwischen islamistischen Rebellen und Regierungstruppen in der südphilippinischen Stadt Marawi sind nach jüngsten Angaben des Militärs mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Bürgermeister Majul Gandamra appellierte am Freitag an die Armee, Rücksicht auf die Bevölkerung zu nehmen. Wegen der Kämpfe sind Zehntausende auf der Flucht. Die Stadt auf der Insel Mindanao, der zweitgrößten Insel des Landes, zählt mehr als 200 000 Einwohner.

"Lasst uns den Einsatz von schwerer Artillerie begrenzen", appellierte der Bürgermeister im Rundfunk an die Armee. In der Stadt war Mörserfeuer zu hören. Zudem warf die Luftwaffe Bomben über mutmaßlichen Verstecken der Rebellen ab. Gandamra zufolge sind viele Menschen in ihren Häusern gefangen. Vermutet wird, dass sich etwa 40 Rebellen in der Stadt aufhalten. Sie sollen auch mehr als ein Dutzend Geiseln genommen haben. Bei den Islamisten handelt es sich überwiegend um Angehörige einer lokalen Terrorgruppe namens Maute, die dem Islamischen Staat (IS) Treue geschworen hat.