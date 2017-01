Minister fordert Engagement in Afrika

Berlin. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat deutsche Unternehmen zu mehr Engagement in Afrika aufgerufen. "Die deutsche Wirtschaft blickt im Moment nur in Richtung Asien, China", sagte Müller am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". Dies sei gefährlich, denn in Afrika wachse der Markt stark.

Von 400 000 deutschen Firmen im Ausland seien nur 1000 in Afrika, sagte Müller. "Das müssen wir sofort ändern." Um dies zu erreichen, wolle er sich für ein Entwicklungssteuergesetz stark machen, das Risiken der Unternehmen absichert. Damit solle auch der Mittelstand zu mehr Engagement in Afrika gebracht werden. Zudem solle die Handelspolitik fairer gestaltet werden als bisher. Müller hatte vor kurzem einen "Marshallplan mit Afrika" angekündigt.