Berlin. Integration ohne Ausgrenzung, viel mehr Geld für Bildung, Milliarden-Entlastung der Bürger bei Steuern und Abgaben - mit diesen Eckpunkten will die FDP eine Rückkehr in den Bundestag schaffen. "Wir machen für alle Wähler ein Angebot", sagte FDP-Chef Christian Lindner. Er sei überzeugt, dass "es in Deutschland Berechtigungen für alle großen politischen Strömungen gibt, aber eben auch für die liberale".

Zum Abschluss des dreitägigen Bundesparteitags in Berlin rief FDP-Generalsekretärin Nicola Beer den Delegierten am Sonntag zu: "Wir haben ein klares Konzept für die Zukunft, eine Agenda 2030, wir sind geschlossen. Jetzt gilt es, diese freidemokratische Fahne aufzurichten ... für einen Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag." Das am Sonntag verabschiedete Wahlprogramm "Schauen wir nicht länger zu" soll die seit 2013 nicht mehr im Parlament vertretenen Liberalen anschlussfähig machen für Union, SPD und Grüne. Zugleich geht die FDP ohne Koalitionsaussage in die Wahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und im Bund. "Die FDP geht nicht nach links und nicht nach rechts", sagte Lindner. Angesichts der Steuerschätzung von mehr als 110 Milliarden Euro zusätzlich bis zum Ende der nächsten Wahlperiode 2021 hält die FDP "ein Entlastungsvolumen von mindestens 30 Milliarden Euro für eine angemessene Zielgröße".