Seoul. Zwei Monate nach der Absetzung ihrer konservativen Staatschefin Park Geun Hye haben sich die Südkoreaner bei der vorgezogenen Präsidentenwahl für einen Machtwechsel entschieden. Der linksliberale Politiker Moon Jae In erklärte sich nach der Wahl am Dienstag zum Sieger. Er wolle ein "neues Land aufbauen", rief der Menschenrechtsanwalt Anhängern auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul zu. Nach Auszählung von mehr als 40 Prozent der Stimmen sei Moon der Sieg sicher, berichteten südkoreanische Sender. Der 64-Jährige lag mit 39,5 Prozent der Stimmen weit vor seinen Mitbewerbern. Die Wahl stand unter dem Eindruck des Korruptionsskandals um eine enge Vertraute Parks sowie der wachsenden Spannungen im Atomstreit mit der kommunistischen Führung in Nordkorea. Moon will an die Politik der aktiven Annäherung an Pjöngjang unter Südkoreas früherem liberalen Präsidenten anknüpfen. Moon war für die oppositionelle Demokratische Partei angetreten. Er setzte sich den Hochrechnungen zufolge durch: Der konservative Hong Jun Pyo von der Freiheitspartei Koreas kam auf 26,5 Prozent und Zentrumspolitiker Ahn Cheol Soo auf 21,2 Prozent.