Die NRW-Wahl hat gezeigt: Angela Merkel ist die Chefin im Ring. Die SPD will nach dem "Leberhaken" nicht in eine Große Koalition in Düsseldorf. CDU und FDP haben bereits erste Gespräche vereinbart.

Berlin/Düsseldorf. Nach dem Wahldebakel in Nordrhein-Westfalen will SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz den Kampf wieder aufnehmen und mit konkreten Vorschlägen punkten. "Manchmal kriegt ein Boxer einen Leberhaken, aber das heißt noch nicht, dass die nächste Runde schon an den Gegner geht. In der nächsten Runde ist jemand wie ich kampferprobt", sagte der 61-jährige SPD-Chef am Montag in Berlin. Die CDU-Spitze um Kanzlerin Angela Merkel warnte vier Monate vor der Bundestagswahl vor Übermut.Die siegreiche NRW-CDU um Spitzenkandidat Armin Laschet steht derweil vor einem Koalitionspoker: Die FDP will nicht automatisch ein schwarz-gelbes Bündnis eingehen. "Nur wenn es einen echten Politikwechsel gibt, sind wir dabei", sagte der FDP-Chef Christian Lindner in Berlin. Beide Parteien haben aber ein erstes Gespräch über eine Regierungsbildung vereinbart. Laschet habe sich bei Lindner gemeldet und zu einem Sondierungsgespräch eingeladen, sagte ein FDP-Sprecher am Montagabend. Die SPD schließt nach ihrer schweren Niederlage unterdessen eine Große Koalition mit der CDU kategorisch aus. Das hat der NRW-Landesvorstand beschlossen.Martin Schulz sagte weiter, die SPD werde die Kritik auch aus den eigenen Reihen aufgreifen und nun konkrete Vorschläge für die Zukunft in Deutschland machen. Wichtig seien vor allem Investitionen in Bildung und innovative Technologien. Der Kandidat räumte ein: "Bis zur Bundestagswahl am 24. September haben wir eine lange Wegstrecke. Die ist steinig, und die wird hart werden."Merkel rief die Union nach den CDU-Erfolgen in Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Schleswig-Holstein zur Einigkeit auf. "Wir sind uns sehr bewusst, dass wir diese Herausforderungen des Bundestagswahlkampfes genauso meistern wollen, wie wir jetzt das in drei Landtagswahlkämpfen gemacht haben, nämlich gemeinsam", sagte die Kanzlerin. CDU-Spitzenpolitiker diskutierten mögliche Koalitionen in NRW und was diese für die Bundestagswahl bedeuten könnten. Laut Umfragen ist ein schwarz-gelbes Bündnis im Bund aktuell außer Reichweite, da die FDP nur bei sechs Prozent liegt. Präsidiumsmitglied Jens Spahn sagte, Schwarz-Gelb in NRW wäre dennoch auch ein "starkes Signal für den Bund".