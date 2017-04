Berlin/Mainz. AfD-Chefin Frauke Petry hält Debatten über die Richtung der Partei weiter für wichtig. Dass die AfD beim Parteitag am Wochenende nicht dazu bereit gewesen sei, bedeute nicht, dass eine Richtungsentscheidung nicht getroffen werde, sagte Petry am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Sie werde sich in den nächsten Monaten dafür einsetzten, dass über die Frage auf allen Ebenen diskutiert und eine Entscheidung bald gefällt werde.

Jörg Meuthen hat vor einer Überbewertung der Abstimmungsniederlage seiner Co-Parteivorsitzenden Frauke Petry gewarnt. Mit ihrem Zukunftsantrag habe Petry einen Fehler gemacht - jeder könne mal mit einem strategischen Ansatz daneben liegen, sagte Meuthen am Montag im Deutschlandfunk. Daraus werde nun medial eine Demontage gemacht. "Das sehe ich so nicht". Petry war beim Bundesparteitag am Samstag in Köln mit ihrem Vorstoß gescheitert, die AfD auf einen "realpolitischen" Kurs einzuschwören und damit koalitionsfähig zu machen. Die Delegierten hatten es abgelehnt, sich mit ihrem "Zukunftsantrag" zu befassen, mit dem sie die Partei neu ausrichten wollte.In einer Bilanz zum Bundesparteitag verwehrte sich der AfD-Landeschef Uwe Junge gegen die Einschätzung, seine Partei sei am Wochenende inhaltlich nach rechts gerutscht. Auf die Frage, ob Petry noch eine wichtige Rolle in der Partei spielt, nachdem die Delegierten es abgelehnt hatten, sich mit ihrem "Zukunftsantrag" zu befassen, sagte der der rheinland-pfälzische Landeschef am Montag in Mainz: "Frauke Petry ist unsere Bundesvorsitzende. Das wird sie mindestens bis Dezember bleiben." Sie sei weiter eine ganz wesentliche Ansprechpartnerin für die Medien und die Partei. Für den Bundestagswahlkampf wurden Vizechef Alexander Gauland und Vorstandsmitglied Alice Weidel zum Spitzenduo gekürt. Junge sagte: "Ich bin sehr zufrieden damit. Das deckt die gesamte Breite der Partei ab."