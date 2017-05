Wollte Trump FBI-Chef Comey wirklich seit Monaten feuern? Das Weiße Haus hat Schwierigkeiten, diese Erklärung stichhaltig zu begründen. Immer mehr in den Fokus rückt der stellvertretende Justizminister.

Mit Rücktritt gedroht?

Washington. Die Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump wird für das Weiße Haus zum Kommunikationsdebakel. US-Präsident Donald Trump sieht sich zudem massiven Vorwürfen ausgesetzt, er habe mit dem Schritt die Ermittlungen zu einer russischen Beeinflussung der US-Wahl 2016 begraben wollen. Sein Umfeld war bemüht, eine andere Lesart zu verbreiten. In den Fokus rückte der stellvertretende Justizminister Rod Rosenstein, der in einem Brief an Trump das Verhalten Comeys in der E-Mail-Affäre Hillary Clintons kritisiert hatte. Unterdessen sagte der amtierende FBI-Direktor Andrew McCabe, es habe bislang keinen Versuch gegeben, die Ermittlung zu behindern. Die Arbeit gehe weiter.Die "Washington Post" berichtete, Rosenstein habe mit Rücktritt gedroht, nachdem ihm in der Begründung des Weißen Hauses für die Entlassung Comeys eine maßgebliche Rolle zugeschrieben wurde. In der ersten Erklärung hatte es geheißen, Trump habe auf Empfehlung von Justizminister Jeff Sessions und seines Stellvertreters Rosenstein gehandelt. Das Weiße Haus veröffentlichte das dreiseitige Empfehlungsschreiben Rosensteins. Trumps Sprecherin Sarah Sanders sagte am Donnerstagmorgen, sie wisse nichts von Berichten, wonach er mit seinem Rücktritt gedroht habe. Sie wies die Darstellung zurück, der Vize-Justizminister sei von Trump angewiesen worden, zu der Empfehlung zu kommen. "Er hat ihn gebeten, die Bemerkungen, die er bereits gemacht hat, schriftlich direkt an den Präsidenten zu verfassen." Die Erkenntnisse des Briefes seien Überlegungen von Rosenstein.Sanders verwahrte sich auch erneut entschieden gegen Vorwürfe, mit der Entlassung habe Trump die Russland-Ermittlung unterdrücken wollen. Die Untersuchung gehe weiter, sagte sie. Das FBI ermittelt wegen möglicher Kontakte zwischen Mitgliedern von Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands - eine Affäre, die Trumps Präsidentschaft schwer belastet. Comey galt wegen der Untersuchung als unantastbar. Er hat sich in Washington aber auch viele Gegner auf beiden Seiten geschaffen. Comey war erst drei Jahre im Amt. Die Amtszeit eines FBI-Chefs beträgt üblicherweise zehn Jahre.Comey bedankte sich in einem Brief bei seinen Mitarbeitern. Er schrieb darin, er sei sich immer bewusst gewesen, dass ein Präsident einen FBI-Direktor aus jeglichem Grund oder ohne jeden Grund feuern könne. "Ich werde keine Zeit damit verbringen, über die Entscheidung oder die Art, wie sie ausgeführt wurde, nachzudenken."