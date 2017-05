Berlin/Brüssel. (dpa/paa) Österreich muss wegen seines Streits mit der Türkei damit rechnen, bis auf weiteres nicht mehr an wichtigen Partnerschaftsprogrammen der Nato teilnehmen zu dürfen. Die Bündnisstaaten entschieden am Dienstagabend, die militärische Zusammenarbeit mit Nicht-Mitgliedern künftig länderspezifisch zu planen. Dies wird dem Nato-Mitglied Türkei die Möglichkeit geben, eine enge Kooperation mit Österreich zu unterbinden.

Der österreichische Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil äußerte abermals Empörung über Ankara. Er verwies darauf, dass die Blockade langfristige Auswirkungen auf die Friedenseinsätze am Balkan haben werde. Die Alpenrepublik sei auch weiter gewillt, diesen Beitrag zu leisten, dazu sei aber auch die Solidarität der europäischen Partner gefragt. Allein beim Nato-Einsatz im Kosovo gehört Österreich mit mehr als 400 Soldaten zu den wichtigsten Truppenstellern. Auf den österreichischen Beitrag baut auch die Bundeswehr, die ihr Engagement im Kosovo reduzieren will. In den vergangenen Jahren stellten Deutsche und Österreicher mehrfach gemeinsam die Nato-Reserve für den Kosovo.Hintergrund der Nato-Planungen ist die Tatsache, dass Ankara aus Ärger über österreichische Politiker ganze Programme blockiert, nur weil Österreich an ihnen beteiligt ist. Diese Situation wird von anderen Partnern, aber auch in der Nato, als unbefriedigend betrachtet. Weil die Türkei nicht gezwungen werden kann, ihren Widerstand aufzugeben, wurde die Reform auf den Weg gebracht.