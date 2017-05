Pjöngjang/Seoul. Nordkorea hat den Aufruf der führenden westlichen Industriestaaten (G7) zum Stopp seines Atomwaffenprogramms ignoriert und mit einem weiteren Raketentest Stärke demonstriert. Nordkorea habe am Montag an der Ostküste mindestens eine ballistische Kurzstreckenrakete abgefeuert, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit.

Anders als Lenkraketen werden ballistische Raketen nur in der Startphase angetrieben und folgen dann im "Freiflug" einer "ballistischen" Bahn wie ein geworfener Gegenstand, der von der Schwerkraft zurück auf die Erde gezogen wird. Wegen ihrer hohen Kosten werden ballistische Raketen für das Militär vor allem als Atomraketen mit Kernsprengkopf konzipiert. Nach Angaben Japans stürzte die Rakete möglicherweise innerhalb seiner Wirtschaftszone - einer 200-Meilen-Zone vor der Küste - ins Japanische Meer.Tokio und Seoul warfen der kommunistischen Führung des Nachbarlandes Provokation vor. Der Test sei ein erneuter Verstoß gegen UN-Resolutionen gewesen. Südkorea und Japan liegen in Reichweite der Kurzstreckenraketen Nordkoreas. Das Land verfügt auch über Mittelstreckenraketen und arbeitet an der Entwicklung von Langstreckenraketen, die die USA treffen könnten. Es war bereits der dritte Versuchsstart einer ballistischen Rakete Nordkoreas in diesem Monat und der neunte in diesem Jahr. Mehrere UN-Resolutionen verbieten Pjöngjang den Test solcher Raketen, die je nach Bauart auch Atomsprengköpfe tragen können.