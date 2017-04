Nordkorea kein Land für Reisen

Berlin. Angesichts der zunehmenden Spannungen rund um Nordkorea rät das Auswärtige Amt dringend von allen nicht erforderlichen Reisen in das kommunistische Land ab. "Deutschen Staatsangehörigen, die sich dennoch weiter in Nordkorea befinden, wird dringend empfohlen, sich in die Krisenvorsorgeliste einzutragen", heißt es. Der Streit um das nordkoreanische Raketenprogramm hat sich in den vergangenen Wochen immer mehr zugespitzt.

US-Präsident Donald Trump sieht die Gefahr einer Eskalation: "Es besteht die Möglichkeit, dass wir am Ende einen großen, großen Konflikt mit Nordkorea haben." Er strebe im Streit um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm weiter eine diplomatische Lösung an, so Trump. Machthaber Kim Jong Un könne er nur schwer einschätzen. "Ich hoffe, dass er vernünftig ist." Vor den Ministerberatungen im Weltsicherheitsrat in New York warnte China vor überzogenen Erwartungen an seine Möglichkeiten, auf seinen störrischen Nachbarn einzuwirken.