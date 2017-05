Qingdao. Nach dem Treffen mit kritischen Intellektuellen in China hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) seltenes und einmütiges Lob von der Landtags-Opposition bekommen. Die Vertreter von SPD, Grünen und Freien Wählern zollten dem CSU-Chef zum Abschluss der China-Reise am Freitag Respekt für sein geschicktes Agieren.

Seehofer hatte sich - anders als bei seinen früheren China-Besuchen - diesmal auch mit vier Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen. Er berichtete zudem, er habe beim Gespräch mit Vizepremier Ma Kai deutlich gemacht, dass man das, was China wolle - Innovation und Fortschritt - nur mit "Freiheit in den Köpfen" erreichen könne. "Realpolitik heißt, dass man die Unterschiede, die gerade im menschenrechtlichen Bereich bestehen, benennt, aber dass man trotzdem sich um eine Verbesserung der Beziehungen in allen Ebenen bemüht", sagte Seehofer.