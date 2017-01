Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) treibt die umstrittene Pkw-Maut gegen Proteste aus europäischen Nachbarländern voran. Doch die Gegner seiner Pläne formieren sich bereits.

Kritik aus der Union

Treffen in Brüssel

Berlin/Brüssel. Das Bundeskabinett brachte am Mittwoch Änderungen der seit 2015 geltenden Maut-Gesetze auf den Weg, die deutsche Autofahrer mit abgasarmen Wagen stärker von steuerlichen Entlastungen profitieren lassen. Die Nachbesserungen setzen einen von Dobrindt mit der EU-Kommission vereinbarten Kompromiss um, mit dem Brüssel grünes Licht für die Maut geben will.Dobrindt bekräftigte: "Für inländische Autofahrer gibt es keine Mehrbelastungen. Wer ein besonders umweltfreundliches Euro-6-Fahrzeug fährt, zahlt unterm Strich sogar weniger als bisher." Als Ausgleich für Maut-Zahlungen soll die Kfz-Steuer für diese Wagen um jährlich 100 Millionen Euro zusätzlich im Vergleich zu den bisherigen Plänen gesenkt werden. Den konkreten Start der Maut erwartet Dobrindt mittlerweile für 2019. Damit werde ein Systemwechsel zu einer stärkeren Nutzerfinanzierung vollzogen. Das Ministerium erwartet nach Abzug der Kosten, dass 524 Millionen Euro pro Jahr zweckgebunden für Straßen-Investitionen hereinkommen. CDU-Bundesvize Julia Klöckner kritisierte die Maut als eine Gefahr für den kleinen Grenzverkehr. "Entlang der Grenzen müssen Autofahrer mautfrei unterwegs sein können", sagte die rheinland-pfälzische CDU-Landeschefin der dpa. Dobrindt lehnte neue Sonderregeln jedoch ab.Aus Sicht von Österreichs Verkehrsministers Jörg Leichtfried verstößt die Maut auch in geänderter Fassung gegen europäische Grundsätze. "Die deutsche Ausländermaut ist diskriminierend und darum EU-rechtswidrig." Sie schone die Deutschen, während alle anderen EU-Bürger zur Kasse gebeten würden", sagte er in Brüssel. Am Mittwochnachmittag trafen sich Experten aus mehreren Maut-skeptischen Ländern in Brüssel - allen voran Österreich und die Niederlande. Nach den Worten Leichtfrieds sollte geklärt werden, wie weit die Länder gehen wollen. Als letzter Schritt sei eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) denkbar. (Seite 4)