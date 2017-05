Auch Politiker nutzen den Kirchentag gerne für einen großen Auftritt. Der frühere US-Präsident Obama stahl dabei allen die Show. Und erstmals waren auch Vertreter der AfD dabei.

Berlin. Den glanzvollsten Auftritt hatte am Donnerstag die Bundeskanzlerin: Am Brandenburger Tor neben dem einst mächtigsten Mann der Welt. Angela Merkel und Ex-Präsident Barack Obama, das war zweifellos der Höhepunkt der politischen Auftritte beim Evangelischen Kirchentag. Aber auch andere Politiker nutzten das Christentreffen, um Botschaften aller Art zu übermitteln.Die SPD, so war hinter den Kulissen zu hören, war nicht glücklich über das Stelldichein der beiden Protestanten, das allein vor Ort rund 70 000 Menschen verfolgten. Dafür hatte ihr Spitzenkandidat Martin Schulz am Freitag dann sein Podium im voll besetzten Berliner Dom. Und nutzte die Gelegenheit, um für einen fairen Wahlkampf zu werben und hoffnungsfroh anzukündigen, dass die "Zeit der Vernunft wiederkommt", aber auch, um seine Konkurrentin Angela Merkel gegen Obamas Nachfolger Donald Trump zu verteidigen. Es gehe gar nicht, dass ein Präsident im Stile eines autokratischen Herrschers daherkomme und die Bundeskanzlerin in einer "derart demütigenden Weise behandelt", so Schulz.Mehrere Auftritte hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zu absolvieren, der auch Mitglied des Kirchentags-Präsidiums ist: Dazu gehörte auch, dass er sich mit Flüchtlingen auf ein Podium setzte und "hautnah" erfuhr, mit welchen Schwierigkeiten diese im Alltag zu kämpfen haben. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte mit Störern zu kämpfen: Aktivistinnen sorgten am Freitag in der Kaiser-Willhelm-Gedächtniskirche mit Zwischenrufen und Protesten für einen Eklat. Sie kritisierten eine "Verstrickung der evangelischen Kirche mit der Bundeswehr".Fast so etwas wie ein Heimspiel dürfte der Kirchentag für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden, der eigentlich Präsident des nächsten Kirchentags 2019 in Dortmund sein sollte. Mit seiner Wahl zum Staatsoberhaupt ist das nun passe. Der Journalist Hans Leyendecker wird an seiner Stelle dieses Amt ausüben. Steinmeier will an diesem Samstag auf dem Podium sprechen. Am Sonntag werden ihn Besucher in Wittenberg beim abschließenden Festgottesdienst sehen können.