Ein politisches Erdbeben in Nordrhein-Westfalen. Die SPD verliert ihr Stammland. Die CDU unter ihrem Spitzenkandidat Armin Laschet triumphiert. Sein Wahlkampfkonzept ist aufgegangen.

Große Unzufriedenheit

Schlechter als Rüttgers

Düsseldorf/Berlin. Rot-Grün abgewählt. Die SPD nach Hochrechnungen so schlecht wie nie bei einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Hannelore Kraft schon wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale nicht mehr Landesvorsitzende und Bundesvize der Sozialdemokraten. Die Wähler haben die Politik Nordrhein-Westfalens erbeben lassen und die Verhältnisse völlig auf den Kopf gestellt. Die CDU ist stärkste Partei, ihr Chef Armin Laschet könnte demnach der vierte CDU-Ministerpräsident in der Geschichte des bevölkerungsreichsten Bundeslandes zu werden, möglicherweise sogar als Chef einer schwarz-gelben Koalition.Ausgerechnet Nordrhein-Westfalen, ausgerechnet Hannelore Kraft - eine schlimmere Vorstellung dürfte es für die SPD nicht gegeben haben. Doch völlig überraschend ist das Debakel der Genossen nicht. Denn die gesamte Wahlperiode über war es für Rot-Grün in NRW nicht wirklich gut gelaufen. Schon bald nach der Landtagswahl 2012 hatte die CDU in den Meinungsumfragen zur SPD aufgeschlossen und diese Position bis zur Nominierung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten gehalten. Und auch in NRW war der "Schulz-Hype" nur ein Zwischenhoch. "Wir haben einen Wahlkampf geführt, bei dem es fast ausschließlich um landespolitische Themen ging, darum hatte ich auch Berlin gebeten", sagte Kraft, als sie am Sonntagabend vor ihre enttäuschten Anhänger trat. Doch auf diesem Feld hatte die SPD offenbar nicht genug zu bieten.Breiter Unmut über die Schulpolitik, Innenminister Ralf Jäger (SPD) nach der Kölner Silversternacht und dem Terrorfall Amri im Dauermodus der Selbstverteidigung, täglich lange Staus auf den Autobahnen. Am Ende waren laut einer Analyse von Infratest dimap für die ARD nur noch 45 Prozent der Wahlberechtigten mit der Regierung Kraft zufrieden - noch weniger als in Schleswig-Holstein. Und viel weniger als in Rheinland-Pfalz, wo die Regierung von Krafts Parteifreundin Malu Dreyer vor dem Sieg im vergangenen Jahr auf eine Zustimmung von 61 Prozent gekommen war.Laschet und FDP-Parteichef Christian Lindner haben diese Stimmung in der Bevölkerung geschickt genutzt und im Wahlkampf auf die Themen innere Sicherheit, Schulen und Infrastruktur gesetzt. Gegen die von ihnen früh angestoßene Schlusslicht-Debatte über die schlechte Zahlen von Nordrhein-Westfalen auf vielen Politikfeldern hat Kraft keine richtige Antwort gefunden. Die Herzblut-Wahlkämpferin Kraft konnte die Stimmung nicht mehr wenden. Denn auch ihr Image als Kümmerin hat nach Infratest-Zahlen deutlich gelitten: 2012 hätten 74 Prozent der Wahlberechtigte gesagt, Kraft verstehe, was die Menschen bewege, jetzt seien es nur noch 60 Prozent gewesen. Krafts Thema der vorsorgenden Sozialpolitik ("Kein Kind zurücklassen") zündete nicht so recht.Laschet ist es gelungen, viele CDU-Sympathisanten zurückzugewinnen, die der Union vor fünf Jahren ihre Stimme verweigert hatten. Glänzend ist das Wahlergebnis aber nicht. Die laut Hochrechnungen knapp 34 Prozent, wären noch immer das zweitschlechteste Ergebnis der CDU bei einer NRW-Landtagswahl. Selbst CDU-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers hat bei seiner Abwahl 2010 mehr Prozentpunkte eingefahrenWas Laschet mit dem Erfolg anfangen kann, war am Wahlabend noch nicht völlig klar. Weil die Linke um den Einzug in den Landtag zittern musste, war sogar eine CDU/FDP-Koalition für ihn in Reichweite. Da die Grünen an ihrem Nein zu einer "Jamaika"-Koalition mit CDU und FDP festhielten, wäre wohl die große Koalition die einzige Alternative.Ein Selbstläufer würde sie aber nicht. Kraft will ihrer Partei zumindest nicht öffentlich eine Empfehlung geben. Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski, Sprecher der Ruhrgebiets-SPD, empfahl seiner Partei aber schon mal im WDR, "die SPD sollte die Oppositionsrolle annehmen".