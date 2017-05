Europa atmet auf. Mit Emmanuel Macron wird ein Mitte-Links-Politiker Präsident in Frankreich. Der Jungstar steht unter riesigem Erwartungsdruck. Bereits im Juni steht das nächste Duell mit den Rechtspopulisten um Marine Le Pen an.

Neue Kapitel

Europafreundlicher Kurs

Zitate

Paris. Die Franzosen haben den linksliberalen Senkrechtstarter Emmanuel Macron zum Staatschef gewählt und damit der Rechtspopulistin Marine Le Pen in letzter Minute eine Abfuhr erteilt. Der 39-jährige Europafreund wird jüngster französischer Präsident aller Zeiten. Der Mitte-Links-Politiker setzte sich laut Hochrechnungen in der Stichwahl mit etwa 65,5 Prozent der Stimmen klar gegen Le Pen durch. Die Front-National-Anführerin kam am Sonntag nur auf etwa 34,5 Prozent; das teilten die Meinungsforschungsinstitute Ipsos und Kantar-Sofres mit. Macron gewann mit größerem Abstand als von den letzten offiziellen Umfragen vorhergesagt.Die Abstimmung war in ganz Europa mit großer Spannung und Nervosität verfolgt worden. Die 48-jährige Le Pen hatte im Wahlkampf ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft versprochen und für ein Ende der Gemeinschaftswährung Euro als normales Zahlungsmittel geworben. Das hätte die Union ins Mark treffen können.Macron bezeichnete seinen klaren Sieg als neues Kapitel in der Geschichte Frankreichs. Es werde eine neue Seite aufgeschlagen, "die der Hoffnung und des wiedergefundenen Vertrauens". Der scheidende Amtsinhaber François Hollande gratulierte seinem designierten Nachfolger und wünschte ihm viel Erfolg. Tausende Macron-Anhänger jubelten im Innenhof des Louvre-Museums.Le Pen räumte ihre Niederlage ein. Sie bezeichnete ihr Ergebnis jedoch als historisch. Elf Millionen Franzosen hätten sie gewählt. In der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen waren es noch 7,7 Millionen gewesen. Le Pen ließ durchblicken, dass sie ihre rechtsextreme Partei Front National (FN) im Juni in die Parlamentswahlen führen werde. Auch wenn sie nicht in den Élysée einzieht, hat sie das politische Gefüge in Frankreich auf den Kopf gestellt. Der 48-jährigen ist es gelungen, die FN als eine für viele wählbare nationalistische Partei zu etablieren.Der frühere Wirtschaftsminister und Investmentbanker Macron steht für einen klar europafreundlichen Kurs und tritt für eine enge Partnerschaft Frankreichs mit Deutschland ein. Er soll spätestens am 14. Mai die Amtsgeschäfte übernehmen. Macron will die Wirtschaft mit Reformen wettbewerbsfähiger machen, damit das Land sich in der Globalisierung besser behaupten kann. Dazu wird er allerdings eine Mehrheit in der Nationalversammlung brauchen, die am 11. und 18. Juni gewählt wird. Bisher hat seine Bewegung "En Marche!" keine Abgeordneten. Ohne eigene Mehrheit in der Nationalversammlung wäre Macron gezwungen, eine Regierung zu ernennen, der Politiker eines anderen Lagers angehören.Ipsos schätzte die Wahlbeteiligung auf 74,3 Prozent, das war deutlich weniger als in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen, als sie noch bei rund 77,8 Prozent gelegen hatte. Schon nach der ersten Wahlrunde stand fest, dass der nächste Präsident erstmals seit Jahrzehnten weder aus dem Lager der Sozialisten noch aus dem der Konservativen kommt. Hollande hatte sich nicht beworben."Ich freue mich, dass sich die französischen Wähler mit ihrer Wahl mehrheitlich für Weltoffenheit, ein vereinigtes Europa und die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland entschieden haben." Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier"Sein großer Sieg bestätigt, dass eine große Mehrheit unserer Mitbürger sich um die Werte der Republik sammeln wollte und ihre Verbundenheit mit der Europäischen Union sowie mit der Öffnung Frankreichs zur Welt ausdrücken wollte." Der scheidende französische François Hollande"Es lebe Frankreich! Es lebe Europa!" Kanzleramtsminister Pater Altmaier (CDU) auf Twitter"Danke, Frankreich! Deutschland und Frankreich gemeinsam für ein starkes Europa!" Cem Özdemir, Vorsitzender der Grünen"Glückwunsch an @EmmanuelMacron. Glückwunsch an die Franzosen, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gewählt und der Tyrannei von Fake News eine Absage erteilt haben." EU-Ratspräsident Donald Tusk"Gratulation an Emmanuel Macron. Ich bin glücklich, dass sich die Franzosen für die Zukunft Europas entschieden haben. Gemeinsam für ein stärkeres und gerechteres Europa." Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident"Millionen von Patrioten haben für Dich gestimmt. Du gewinnst das nächste Mal - und ich auch!" Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders auf Twitter zu Marine Le Pen (dpa)