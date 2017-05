Brüssel. Das kleine Montenegro ist auf dem Weg ein Mitglied der Nato zu werden. Deshalb durfte dessen Premierminister Dusko Markovic am Donnerstag bereits am Nato-Gipfel in Brüssel teilnehmen. Dort bescherte ihm der amerikanische Präsident Donald Trump durch seine Rempelei weltweite Aufmerksamkeit. Dabei steht Montenegro, das Ende April den Nato-Beitrittsvertrag ratifizierte und Anfang Juni offiziell Mitglied der Allianz werden soll, ohnehin im Focus der internationalen Politik. Das kleine Land auf dem Balkan leidet unter den Spannungen zwischen Russland und der Nato.

Während eines Rundgangs durch das neue Hauptquartier der Nato in der belgischen Hauptstadt zog der US-Präsident den montenegrinischen Premier von hinten brüsk zur Seite. Trump drängte sich vor ihn und stellte sich in herrischer Pose neben Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Markovic blieb nur die Rolle des lächelnden Opfers.In den sozialen Netzen handelte sich Trump damit Spott und Empörung ein. "Haha, was für ein debiler, schlecht erzogener Kacktyp", twitterte der Satiriker Jan Böhmermann. Die britische Autorin J. K. Rowling twitterte "You tiny, tiny, tiny little man (Du winziger, winziger, winziger kleiner Mann)".