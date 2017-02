Schwerer Terroranschlag in Pakistan

Islamabad. Bei einem der schwersten Terroranschläge in der Geschichte Pakistans sind mindestens 72 Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter hatte sich nach Polizeiangaben inmitten eines großen Schreins liberaler Sufi-Muslime in die Luft gesprengt. Bis zu 250 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete der Sender Geo TV am Donnerstag.

Die Polizei spricht von einem Selbstmordanschlag. Der Islamische Staat reklamierte den Angriff für sich. Der bekannte, im 14. Jahrhundert erbaute Lal-Shahbaz-Qalandar-Schrein in Sehwan ist jede Woche Anziehungspunkt für Tausende Gläubige. Der Anschlag war der jüngste einer ganzen Serie. Allein seit Montag sind 94 Menschen durch Anschläge getötet worden.